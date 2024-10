Calcio a 5 Calvi show | 5 a 1 al Real Poggiomarino

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRitorno al successo anche in campionato, per l’asdche, dopo la vittoria in Coppa Campania, supera per 5-1 il. La gara, valida per la terza giornata del Campionato di Serie C2 Girone C dia 5, viene decisa dalla reti – per il– di Aquino e dalle doppiette di Pisano e De Luca. Una prova di forza notevole per la squadra del presidente Fedele, che nel post gara non nasconde la propria soddisfazione: “Faccio i miei complimenti ai ragazzi che questa settimana hanno dato il massimo, conquistando prima gli ottavi di Coppa Campania e poi portando a casa i tre punti in campionato. Bravi tutti e avanti così”. L'articoloa 5,: 5 a 1 alproviene da Anteprima24.it.