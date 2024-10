Busto, investito ciclista 83enne: è grave (Di lunedì 21 ottobre 2024) Busto Arsizio (Varese), 21 ottobre 2024 – È grave un anziano di 83 anni che oggi, lunedì 21 ottobre, è stato investito in via Contardo Ferrini all’altezza del civico 16. La vittima si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un’automobile lo ha centrato. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari in ambulanza e gli agenti della polizia locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto alle 10,50. L’impatto è stato violento e l’anziano ciclista è cauto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico e altri traumi al volto, alla schiena, a un braccio e a una gamba. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Legnano e le sue condizioni sono critiche. Ilgiorno.it - Busto, investito ciclista 83enne: è grave Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Arsizio (Varese), 21 ottobre 2024 – Èun anziano di 83 anni che oggi, lunedì 21 ottobre, è statoin via Contardo Ferrini all’altezza del civico 16. La vittima si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un’automobile lo ha centrato. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari in ambulanza e gli agenti della polizia locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto alle 10,50. L’impatto è stato violento e l’anzianoè cauto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico e altri traumi al volto, alla schiena, a un braccio e a una gamba. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Legnano e le sue condizioni sono critiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti : ciclista 83enne investito da auto nel varesotto - è grave - (Adnkronos) - Un uomo di 83 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto. L'uomo, a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo via Contardo Ferrini, quando un'auto è sopraggiunta investendolo. A seguito dell'impatto, l'83enne è finito a terra, battendo la testa e riportando traumi al volto e alla schiena, oltre che a braccia e gambe. (Liberoquotidiano.it)

Piacenza - ragazzo di 16 anni investito da un'auto in un cortile : è grave - La dinamica e. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto nel cortile di un’abitazione di campagna nella zona di Cadeo, in provincia di Piacenza. . . È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. . Ieri pomeriggio è stato investito da un’auto, all’interno dell’area privata, riportando un trauma alla schiena e una trauma addominale. (Gazzettadelsud.it)

Incidente stradale a Cadeo : grave il bilancio per un ragazzo di 16 anni investito nell’area privata - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . Le equipe mediche sono pronte a fornire il trattamento necessario in casi di politraumatismi, garantendo un’esperienza assistenziale di alta qualità. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il giovane è stato investito da un veicolo in un’area privata. (Gaeta.it)