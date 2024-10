Biasin: «Palacios, 2 ruoli. Cristante-Thuram? Che errore Massa!» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Biasin ha parlato dell’inserimento di Tomas Palacios all’Inter, ma al contempo è ritornato sul contatto non punito da Massa tra Cristante e Thuram in Roma-Inter. INSERIMENTO – In collegamento su Radio Sportiva, il collega Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’inserimento di Tomas Palacios all’Inter. Il giornalista, alla domanda posta da un ascoltatore, ha risposto in questa maniera: «Palacios? Credo che il processo di crescita possa essere simile a quello di Bisseck dell’anno scorso, un giocatore che non si è visto fino a novembre, per poi entrare nelle rotazioni. L’occasione potrebbe essere la Coppa Italia, anche se i vari infortuni potrebbero accelerare tale inserimento. Da capire come utilizzarlo: se da braccetto o al centro». L’argentino è arrivato negli ultimi giorni di estate, dopo una trattativa piuttosto lunga con Independiente Rivadaviae Talleres. Inter-news.it - Biasin: «Palacios, 2 ruoli. Cristante-Thuram? Che errore Massa!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha parlato dell’inserimento di Tomasall’Inter, ma al contempo è ritornato sul contatto non punito datrain Roma-Inter. INSERIMENTO – In collegamento su Radio Sportiva, il collega Fabrizioha detto la sua sull’inserimento di Tomasall’Inter. Il giornalista, alla domanda posta da un ascoltatore, ha risposto in questa maniera: «? Credo che il processo di crescita possa essere simile a quello di Bisseck dell’anno scorso, un giocatore che non si è visto fino a novembre, per poi entrare nelle rotazioni. L’occasione potrebbe essere la Coppa Italia, anche se i vari infortuni potrebbero accelerare tale inserimento. Da capire come utilizzarlo: se da braccetto o al centro». L’argentino è arrivato negli ultimi giorni di estate, dopo una trattativa piuttosto lunga con Independiente Rivadaviae Talleres.

