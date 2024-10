Asia Argento parla della vicenda Schiatti: «Morgan ossessionato» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le parole dell’ex dell’artista a Verissimo Asia Argento, nel weekend ospite di Verissimo e di Silvia Toffanin, ha parlato del suo ex, Morgan padre della figlia Anna Lou Castoldi, attuale concorrente di Ballando con le stelle. Sul caso che vede coinvolto Morgan, ovvero quello per stalking ai danni di Angelica Schiatti dice di non sapere nulla, ma la Argento dice pure: «mi ricordo che era ossessionato da questa ragazza. Nei messaggi mi aveva parlato di lei. Se ha commesso quello che si dice, pagherà». Leggi anche: Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi Poi sull’artista, si augura che: «torni ad essere Marco. Ha gravi problemi di dipendenza, le trasmissioni che lo hanno tenuto a galla non gli hanno fatto un favore. Toccare il fondo, per me, è stato come un regalo della vita. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me. 361magazine.com - Asia Argento parla della vicenda Schiatti: «Morgan ossessionato» Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le parole dell’ex dell’artista a Verissimo, nel weekend ospite di Verissimo e di Silvia Toffanin, hato del suo ex,padrefiglia Anna Lou Castoldi, attuale concorrente di Ballando con le stelle. Sul caso che vede coinvolto, ovvero quello per stalking ai danni di Angelicadice di non sapere nulla, ma ladice pure: «mi ricordo che erada questa ragazza. Nei messaggi mi avevato di lei. Se ha commesso quello che si dice, pagherà». Leggi anche: Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi Poi sull’artista, si augura che: «torni ad essere Marco. Ha gravi problemi di dipendenza, le trasmissioni che lo hanno tenuto a galla non gli hanno fatto un favore. Toccare il fondo, per me, è stato come un regalovita. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sempre vista come un mostro" : la figlia di Morgan e Asia Argento commuove anche la Fialdini - Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera, sempre su Rai 3, la 23enne si dimostra ragazza di grande profondità: "I genitori dovrebbero essere i primi fan dei propri figli. "Le cose in compagnia migliorano, io non capivo come gli altri vivessero tranquillamente ogni giorno e per me invece la vita era un imbarazzo. (Liberoquotidiano.it)

Morgan e lo stalking ad Angelica Schiatti - parla Asia Argento : «Era ossessionato da quella ragazza» – Il video - Ho dovuto giustificare per decenni questa assenza e non mi va più di fare questo gioco», dice. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me». La tentazione di tornare a bere? Non ho la compulsione, ma mi capita di vedere persone che bevono e li osservo. E la verità fa male», conclude. (Open.online)

Anna Lou Castoldi : ex fidanzata Dora - piercing e tatuaggi - tutte le curiosità sulla figlia di Morgan e Asia Argento - Tutte le curiosità sul conto di Anna Lous Castoldi: dall'amore al look emo. L'articolo Anna Lou Castoldi: ex fidanzata Dora, piercing e tatuaggi, tutte le curiosità sulla figlia di Morgan e Asia Argento proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)