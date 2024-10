Alla scoperta della misteriosa storia dell'arca funebre di Nicolò Tempesta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra i misteri della storia noalese, uno spazio particolare occupa la fortunosa vicenda della trecentesca arca funebre di Nicolò Tempesta. Realizzata per la chiesa di San Francesco a Treviso, grazie all’opera del canonico noalese Giovan Battista Rossi fu salvata dAlla devastazione napoleonica e Veneziatoday.it - Alla scoperta della misteriosa storia dell'arca funebre di Nicolò Tempesta Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra i misterinoalese, uno spazio particolare occupa la fortunosa vicendatrecentescadi. Realizzata per la chiesa di San Francesco a Treviso, grazie all’opera del canonico noalese Giovan Battista Rossi fu salvata ddevastazione napoleonica e

La ’Storia Dimenticata’ di Angelo Balestri sbarca a Francoforte - Alla ’Fiera del Libro’ di Francoforte, che si apre domani e dove quest’anno l’Italia è attesa come ospite d’onore, arriva anche il quarto romanzo del giovane scrittore fiorentino Angelo Balestri, ’La Storia Dimenticata-Aurora Boreale’. La ragazza avrà anche una storia d’amore con un giovane ufficiale tedesco, contrario alla guerra e segnato dalla tubercolosi. (Lanazione.it)

È tempo di storia : il festival sbarca a Firenze - Prato e Pistoia - Giovedì 17 ottobre alle 17, nella libreria "Lo Spazio" tavola rotonda “1974-2024: 50 anni di storia dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. “Ogni uomo abita il proprio tempo, ma la storia da cui proviene è maestra solo se la si ricorda. Gli studenti apriranno il programma di Firenze nel pomeriggio a loro dedicato il 18 ottobre allo Spazio Alfieri. (Lanazione.it)

Norvegia - Haaland a quota 34 gol : è il miglior marcatore della storia della Nazionale - Dopo 92 anni cade il primato e dopo solamente 34 presenze del centravanti del City con la Nazionale. Ma oltre alla testa della classifica del girone C, l’attaccante festeggia ancora un altro record, l’ennesimo. . The post Norvegia, Haaland a quota 34 gol: è il miglior marcatore della storia della Nazionale appeared first on SportFace. (Sportface.it)