Alanis Morissette in tour mondiale nel 2025 a Codroipo l’unica tappa italiana

Alanis Morissette annuncia un tour mondiale nel 2025. La cantante canadese farà tappa anche in Italia, con un'unica data a Codroipo, in provincia di Udine il 22 giugno 2025. L'artista, vincitrice di sette Grammy Awards, farà concerti nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia del grande successo del "Triple Moon tour" che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out. Alanis Morissette si esibirà in uno show che celebra il successo di 'Jagged Little Pill' a 30 anni dalla sua uscita, ma anche l'evoluzione musicale e personale dell'artista. L'unico concerto italiano della regina del rock alternativo sarà uno dei grandi eventi di "GO! 2025&FRIENDS", rassegna musicale che arricchisce la proposta culturale della Capitale europea della Cultura in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

