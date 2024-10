Abruzzo24ore.tv - Airbag pericolosi: scattano i controlli su Citroen e DS3 anche in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino - Scatta l’allarme per i difetti suglidelleC3 e DS3: rischio per la sicurezza dei passeggeri. Importante svolta nel caso dei difettosidi circa 190milaC3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019, veicoli ora oggetto di richiamoin. Il tribunale di Torino, accogliendo le richieste delle associazioni dei consumatori Adusbef e Codacons, ha ordinato a PSA Italia interventi urgenti per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Il difetto, ritenuto estremamente grave, riguarda la possibilità che glisi attivino in maniera anomala durante un incidente, esplodendo con tale forza da rilasciare detriti di plasticaper i passeggeri. Questo rischio è stato noto fin dal 2019, ma la casa automobilistica non avrebbe adottato misure immediate per proteggere i proprietari delle vetture.