Adriano Panatta commenta la vittoria di Sinner a Riad: “Ha dimostrato di essere più forte di Alcaraz” (Di lunedì 21 ottobre 2024) I risultati di Jannik Sinner sono sempre più tema d’attualità. La vittoria nel torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita), battendo nella finale del Six Kings Slam Carlos Alcaraz, ha avuto grande attenzione dai media soprattutto per il compenso molto elevato. Grazie al successo contro lo spagnolo, infatti, il n.1 del mondo si è portato a casa la cifra di sei milioni di euro. Un prize-money spropositato che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati, considerando che a livello Slam il premio più ricco è quello degli US Open pari a 3.6 milioni. A commentare quanto accaduto in Arabia Saudita è stato Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. “Jannik ha giocato molto bene, nonostante fosse un torneo particolare. Oasport.it - Adriano Panatta commenta la vittoria di Sinner a Riad: “Ha dimostrato di essere più forte di Alcaraz” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I risultati di Janniksono sempre più tema d’attualità. Lanel torneo di esibizione a(Arabia Saudita), battendo nella finale del Six Kings Slam Carlos, ha avuto grande attenzione dai media soprattutto per il compenso molto elevato. Grazie al successo contro lo spagnolo, infatti, il n.1 del mondo si è portato a casa la cifra di sei milioni di euro. Un prize-money spropositato che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati, considerando che a livello Slam il premio più ricco è quello degli US Open pari a 3.6 milioni. Are quanto accaduto in Arabia Saudita è stato, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. “Jannik ha giocato molto bene, nonostante fosse un torneo particolare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner e la vittoria contro Alcaraz a Riad : vale più di sei milioni di dollari - Un evento dai premi in denaro incredibili, con l’affermazione in finale per il n. Compensi che hanno fatto storcere il naso, in relazione al fatto che queste cifre sono molto superiori a quelle delle vittorie nei singoli Slam. Per questo, la voglia di invertire il trend era molta e lo si è notato per il modo di rimanere aggrappato alla partita del n. (Oasport.it)

Sinner trionfa al Six Kings Slam su Alcaraz : “La nostra rivalità è un mix di tutto. Felice della vittoria” - . Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline. Ha ottenuto la vittoria nella prestigiosa competizione e anche un assegno di premio di sei milioni di dollari. Cerchiamo di spingerci al limite. it è su GOOGLE NEWS. Ha ammesso con un sorriso: “Non mi sveglio proprio tutte le mattine pensando a come battere Alcaraz, sarebbe strano”. (Ilfaroonline.it)

Ex Milan - Pioli festeggia con Sinner la vittoria del Six Kings Slam. E Bonaventura fa il "raccattapalle" VIDEO - C`era anche un grande appassionato di tennis – quando il calcio non assorbe completamente le sue giornate – ed ex allenatore del... (Calciomercato.com)