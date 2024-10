“Adorazione”: la serie tratta dall’omonimo libro arriva su Netflix (Di lunedì 21 ottobre 2024) Disponibile dal 20 novembre “Adorazione”, romanzo d’esordio di Alice Urciuolo, pubblicato nel 2021 (edito da 66thand2nd) e candidato al Premio Strega, viene adattato in una serie Netflix che uscirà il 20 novembre 2024. La serie, diretta da Stefano Mordini, sarà presentata il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, all’interno della sezione “Alice nella città”. Accompagnata da una colonna sonora curata da Fabri Fibra, il cast include Alice Lupparelli, Noemi, Ilenia Pastorelli e altri giovani attori. Il romanzo è un racconto di formazione ambientato a Pontinia, un piccolo centro dell’Agro Pontino. Un anno dopo l’omicidio della giovane Elena, uccisa dal fidanzato, i suoi amici affrontano il trauma e cercano di vivere un’adolescenza normale. 361magazine.com - “Adorazione”: la serie tratta dall’omonimo libro arriva su Netflix Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Disponibile dal 20 novembre “”, romanzo d’esordio di Alice Urciuolo, pubblicato nel 2021 (edito da 66thand2nd) e candidato al Premio Strega, viene adattato in unache uscirà il 20 novembre 2024. La, diretta da Stefano Mordini, sarà presentata il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, all’interno della sezione “Alice nella città”. Accompagnata da una colonna sonora curata da Fabri Fibra, il cast include Alice Lupparelli, Noemi, Ilenia Pastorelli e altri giovani attori. Il romanzo è un racconto di formazione ambientato a Pontinia, un piccolo centro dell’Agro Pontino. Un anno dopo l’omicidio della giovane Elena, uccisa dal fidanzato, i suoi amici affrontano il trauma e cercano di vivere un’adolescenza normale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rivelazioni e amori inaspettati : la serie “Nobody Wants This” su Netflix - La sceneggiatura ben scritta e le situazioni esilaranti creano un equilibrio perfetto tra momenti divertenti e riflessioni profonde, rendendo la serie accessibile a un pubblico vasto. Il cast e la loro performance Il cast di “Nobody Wants This” gioca un ruolo fondamentale nel successo della serie. “Nobody Wants This” emerge così come una serie che merita di essere seguita, capace di ... (Gaeta.it)

Nobody Wants This - la recensione (senza spoiler) della serie Netflix - Il cast “Nobody Wants This” Il cast è uno dei grandi punti di forza di Nobody Wants This. Una visione decisamente consigliata per chi cerca una serie romantica, leggera e scorrevole, perfetta da vedere in pochi giorni e capace di coinvolgere il pubblico nel legame tra i due protagonisti. Dopo una serie di esperienze disastrose, la sua vita affettiva subisce una svolta improvvisa quando, a una ... (Superguidatv.it)

The Witcher 4 : un nuovo re-cast nella serie Netflix - Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta. Inizialmente i due progetti avevano programmi diversi, ma gli scioperi della Writer’s Guild of America e della Screen Actors Guild hanno cambiato le cose. (Cinefilos.it)