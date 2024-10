A Bologna, riapertura delle scuole dopo lo stop per l’alluvione (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Bologna ha annunciato la riapertura delle scuole, dopo la sospensione delle attività dovuta all'alluvione che ha colpito la città. A partire da domani, martedì 22 ottobre, nidi e scuole di ogni ordine e grado riprenderanno le lezioni. L'articolo A Bologna, riapertura delle scuole dopo lo stop per l’alluvione . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'amministrazione comunale diha annunciato lala sospensioneattività dovuta all'alluvione che ha colpito la città. A partire da domani, martedì 22 ottobre, nidi edi ogni ordine e grado riprenderanno le lezioni. L'articolo Aloper

Scuole a Bologna e provincia 22 ottobre 2024 : quali chiuse o aperte - la decisione dopo le verifiche strutturali - Oggi "è la giornata del ripristino - afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore - per questo le scuole sono chiuse, perché alcune strade hanno bisogno di controllo così come gli edifici scolastici e i parchi: gli alberi da monitorare sono tanti". Stop alle lezioni anche Budrio, Pianoro. Le foto dell'alluvione a Bologna: la slavina d'acqua in città Le scuole chiuse oggi 21 ottobre Oggi le ... (Ilrestodelcarlino.it)

Scuole a Bologna 22 ottobre 2024 : quali chiuse o aperte - la decisione dopo le verifiche strutturali - Le foto dell'alluvione a Bologna: la slavina d'acqua in città Le scuole chiuse oggi 21 ottobre Oggi le scuole sono rimaste chiuse a Bologna: sospese le attività educative e didattiche in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Visti i vari disagi causati dal maltempo con cui i cittadini devono fare i conti e la viabilità compromessa, bisognerà capire cosa ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo - Bologna sott'acqua - scuole chiuse. Nel catanzarese esonda un torrente - Nell'agrigentino è finito sott'acqua il mercato di Licata. . Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Evacuate almeno 3mila persone. Forti temporali Forti temporali, in generale, sono stati registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, mentre frane e smottamenti si sono verificati in Sicilia, con ... (Tg24.sky.it)