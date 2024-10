Isaechia.it - Verissimo, Diletta Leotta svela tutte le novità de La Talpa e confessa: “Non sto più nella pelle!”

(Di domenica 20 ottobre 2024), ospite di Silvia Toffanin a, ha presentato la nuova edizione de La, che vedrà il suo debutto su Canale 5. Il cast della nuova edizione de Lasarà composto da Gilles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, e la coppia formata da Andres Muller e Veronica Peparini. “Sono felicissima, entusiasta e non vedo l’ora di iniziare. C’è tanta attesa, è stato bellissimo, un progetto straordinario. Ci ho messo tutta me stessa e sono troppo contenta, spero che abbiate lo stesso entusiasmo che ho avuto io nel mettere in piedi questo primo figlio televisivo. E’ un progetto incredibile“, ha esordito, che sul programma ha aggiunto: Io non sto più. Tra di loro c’è la. E’ un cast bellissimo, ne abbiamo per tutti i giusti.