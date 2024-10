Agi.it - Un morto e 3.100 evacuati per l'alluvione in Emilia Romagna. Traffico aereo in tilt al Nord per problemi ai radar

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Una slavina d'acqua, precipitazioni fino a 175 millimetri su Bologna: une più di 2.100 glinel capoluogo e nei suoi dintorni e altri mille in provincia di Reggio. Quindici fiumi hanno superato la soglia rossa, alcuni con livelli superiori al 2023. Oltre 600 interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutte le province dell'. È la sintesi del disastro provocato dal maltempo. Intanto si registrano disagi, ritardi e voli dirottati in gran parte delItalia perai. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività. Alla base dei disagi vi sarebberoai sistemi dell'Enav. Bologna inondata Una nuova ondata di precipitazioni senza precedenti ha colpito l'e in particolare la Città metropolitana di Bologna.