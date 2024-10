Trianon-Viviani: una serata in onore di Peppino di Capri, inaugura la stagione del teatro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Trianon Viviani, sotto la direzione artistica di Marisa Laurito, inaugura la stagione teatrale 2024-25, intitolata “Live in Napoli”, con un fine settimana ricco di importanti appuntamenti all’insegna della musica, della cultura e dell’impegno sociale. Dal 25 al 27 ottobre prossimi, il teatro della Canzone napoletana propone tre appuntamenti che riflettono la sua missione culturale e sociale: un omaggio a un’icona della musica italiana, un monologo di teatro civile e un concerto che celebra un importante progetto di inclusione. Venerdì 25, alle 21, si alza il sipario con la “serata in onore di Peppino di Capri”, il gala in cui noti artisti e critici incontrano e omaggiano una leggenda della musica italiana e napoletana. Un appuntamento molto atteso, che ha fatto registrare il “tutto esaurito” con un mese di anticipo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il, sotto la direzione artistica di Marisa Laurito,lateatrale 2024-25, intitolata “Live in Napoli”, con un fine settimana ricco di importanti appuntamenti all’insegna della musica, della cultura e dell’impegno sociale. Dal 25 al 27 ottobre prossimi, ildella Canzone napoletana propone tre appuntamenti che riflettono la sua missione culturale e sociale: un omaggio a un’icona della musica italiana, un monologo dicivile e un concerto che celebra un importante progetto di inclusione. Venerdì 25, alle 21, si alza il sipario con la “indidi”, il gala in cui noti artisti e critici incontrano e omaggiano una leggenda della musica italiana e napoletana. Un appuntamento molto atteso, che ha fatto registrare il “tutto esaurito” con un mese di anticipo.

