Superbike, Bulega precede Razgatlioglu in Superpole al Gp di Spagna

Il neo campione del mondo ha chiuso al secondo posto JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) - Niccolò Bulega ha vinto la Superpole del Gran Prenio di Spagna, ultimo appuntamento del mondiale Superbike 2024. L'Italiano della Ducati ha chiuso davanti al turco Toprak Razgatlioglu (Bmw) ha chiuso matematicamente

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega si impone anche in Superpole Race - alle 14.00 gara-2 - 697 +0. 478 1’39. 691 1’39. 748 279 282 15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 14. 10/10 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 9/10 Intanto buona la rimonta di Alvaro Bautista che, dalla 15ma casella, si trova in 10ma posizione e può puntare a rientrare nei primi nove. 528 278 282 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 2. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : inizia la Superpole Race - 758 5 Iker Lecuona Honda +0. 706 4 Danilo Petrucci Ducati +0. Infatti, è arrivata l’ufficialità del secondo titolo mondiale in Superbike per Toprak Razgatlioglu: al fortissimo centauro turco è bastata la seconda posizione di gara-1 per mettere il timbro sulla conquista della vetta della classifica. 178 11 Andrea Iannone Ducati +1. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : si chiude il Mondiale - Bulega cerca un’altra vittoria - L’unica contesa rilevante riguarda la quarta posizione in campionato, la quale andrà ad appannaggio ad uno tra Alex Lowes e Danilo Petrucci, separati da 7 punti in classifica. I giochi per il titolo mondiale sono terminati, ma nulla vieta ai piloti di concedersi una giornata conclusiva all’insegna del divertimento per darsi il miglior saluto possibile in vista dell’avvio Nel pomeriggio di ieri, è ... (Oasport.it)