Stones lo intacca alla morte

(Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 17:16:03 Ecco quanto riportato poco fa: Johnha segnato un altro gol nel finale regalando al Manchester City una controversa vittoria per 2-1 in casa dei Wolves. Il difensore centrale dell’Inghilterra,, che il mese scorso ha anche segnato un pareggio al 98? in casa contro l’Arsenal, è salito più in alto dirigendo a casa l’angolo destro di Phil Foden nei minuti di recupero e negando ai Wolves un punto che probabilmente meritavano per una coraggiosa azione di retroguardia in il portiere Jose Sa e il centrocampista Craig Dawson sono stati superbi. Il gol è stato controllato dal VAR per un potenziale fuorigioco contro Bernardo Silva, ma è stato giudicato non nel campo visivo di Sa e il gol è rimasto, con grande rabbia dei Lupi. Johnvince al 95esimo minuto! pic.twitter.