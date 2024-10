Sondrio: in città mancano servizi igienici a uso pubblico (Di domenica 20 ottobre 2024) In vista della seduta del consiglio comunale del 25 ottobre a Sondrio, i consiglieri di Futuro Insieme hanno depositato un'interrogazione avente oggetto: “assenza in città di servizi igienici ad uso pubblico funzionali e decorosi”.L’interrogazione nasce dalla constatazione che in città non Sondriotoday.it - Sondrio: in città mancano servizi igienici a uso pubblico Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In vista della seduta del consiglio comunale del 25 ottobre a, i consiglieri di Futuro Insieme hanno depositato un'interrogazione avente oggetto: “assenza indiad usofunzionali e decorosi”.L’interrogazione nasce dalla constatazione che innon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biennale di Sondrio : la città cresce con la cultura - Un grande fermento culturale ha investito la città. Prima di Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, che dal 15 al 17 e dal 21 al 24 novembre la ergerà a capitale della natura, nelle scorse settimane, Progetto Alfa, con la Biennale, ha ammantato Sondrio di arte... (Sondriotoday.it)

“Colico - tra Lecco e Sondrio ci sono i cittadini. Chi si sta occupando di ascoltarli?” - È di questi giorni la notizia, che corre di giornale in giornale, di un comitato costituitosi a Colico per perorare la causa del passaggio della cittadina lecchese alla provincia di Sondrio. Nel rincorrere la notizia sui giornali, perché la cittadinanza così come le rappresentanze economiche... (Leccotoday.it)

Sondrio - si è insediato il nuovo prefetto Anna Pavone : “Questa è una casa aperta - siamo al servizio dei cittadini” - E’ un ambito che mi piace molto perché racchiude il senso del nostro mestiere: portare i soccorsi alle popolazioni è una delle nostre attività principali”. Il neo prefetto ha già chiari anche i temi più caldi con i quali si troverà alle prese, in primis la questione treni. Noi ci siamo sempre”. Nel capoluogo, invece, non s’era mai fermata finora. (Ilgiorno.it)