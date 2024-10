Sinner sul filo del rasoio: ha i loro occhi puntati addosso (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner, impossibile togliergli gli occhi di dosso in questo momento: è come camminare sul filo del rasoio. La cosa più incredibile è che, nonostante la pressione, continui a rendere sempre e comunque al 100%. Segno inequivocabile della sua forza mentale, nonché della capacità, assai rara, di concentrarsi al punto da isolarsi dal resto del mondo. Non c’è spazio per niente e per nessun altro, quando Jannik Sinner gioca a tennis e persegue i suoi obiettivi di carriera. Il video di Jannik Sinner fa impazzire i tifosi (LaPresse) – Ilveggente.itNon c’è pensiero che possa distoglierlo, non c’è altro che meriti la sua attenzione. Neppure il ricorso della Wada al Tas di Losanna, relativamente al caso doping che lo ha travolto, è riuscito a fermare la sua incredibile cavalcata. Ed è questo, appunto, il dettaglio che più mette i brividi. Ilveggente.it - Sinner sul filo del rasoio: ha i loro occhi puntati addosso Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik, impossibile togliergli glidi dosso in questo momento: è come camminare suldel. La cosa più incredibile è che, nonostante la pressione, continui a rendere sempre e comunque al 100%. Segno inequivocabile della sua forza mentale, nonché della capacità, assai rara, di concentrarsi al punto da isolarsi dal resto del mondo. Non c’è spazio per niente e per nessun altro, quando Jannikgioca a tennis e persegue i suoi obiettivi di carriera. Il video di Jannikfa impazzire i tifosi (LaPresse) – Ilveggente.itNon c’è pensiero che possa distoglierlo, non c’è altro che meriti la sua attenzione. Neppure il ricorso della Wada al Tas di Losanna, relativamente al caso doping che lo ha travolto, è riuscito a fermare la sua incredibile cavalcata. Ed è questo, appunto, il dettaglio che più mette i brividi.

