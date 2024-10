Roma-Inter, le pagelle di CM: Thuram ronaldesco, record Lautaro con un acuto. Zalewski-Celik, partners in crime (Di domenica 20 ottobre 2024) La Roma perde 1-0 all`Olimpico contro l`Inter. Segna Lautaro con la complicità di Zalewski che prima scivola e poi di Celik che non rinvia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Laperde 1-0 all`Olimpico contro l`. Segnacon la complicità diche prima scivola e poi diche non rinvia

L’inter vince all’olimpico e fa tremare la roma : lautaro martinez decide il match - Mentre i nerazzurri celebrano un importante successo che li colloca al secondo posto in classifica, la squadra di Simone Inzaghi deve confrontarsi con un’emergenza infortuni che rischia di compromettere le prossime sfide cruciali, in particolare quella contro la Juventus. Allo stesso tempo, per Ivan Juric giunge un momento difficile, poiché si tratta della prima sconfitta in campionato da ... (Gaeta.it)

Gol di Lautaro e l'Inter espugna l'Olimpico - 1-0 alla Roma - I nerazzurri di Inzaghi restano al secondo posto a -2 dal Napoli ROMA - L'Inter espugna lo stadio Olimpico superando 1-0 la Roma nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete di Lautaro Martinez. Un successo che permette ai nerazzurri di . (Ilgiornaleditalia.it)

Roma-Inter 0-1 : nerazzurri cinici e spietati - Lautaro stende i giallorossi - Pellegrini e Dybala sono i due trequartisti alle spalle di Dovbyk. La Roma sembra voler imporre il proprio palleggio, ma abbassa clamorosamente i ritmi. Sul cross dalla destra di Pellegrini infatti Sommer fallisce nella presa e per poco non si mette il pallone in porta da solo, la sfera per sua fortuna rimbalza sul palo e gli ritorna tra le braccia. (Sport.quotidiano.net)