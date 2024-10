Primacampania.it - Raptus di gelosia causò incidente in auto con la ex: per lui scatta il divieto di avvicinamento

(Di domenica 20 ottobre 2024) TORRE ANNUNZIATA – I Carabinieri della Stazione di Torre del Greco hanno eseguito oggi un’ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane, un marittimo di Torre del Greco, è accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni della sua ex compagna, attualmente 17enne. La relazione tra i due, già segnata da episodi di violenza fisica e psicologica legati alladell’indagato, sarebbe diventata ancora più critica durante la gravidanza della ragazza, conclusasi un anno fa con la nascita del loro figlio. A settembre, dopo le ripetute violenze subite, la giovane ha deciso di interrompere la relazione, ma il 19enne non ha accettato la decisione.