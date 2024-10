Probabili formazioni Monza-Venezia | nona giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15 di domenica 27 ottobre con la diretta trasmessa in esclusiva su Dazn. Si tratta di uno scontro molto delicato perché si sfidano le due peggiori squadre a livello di punti fin qui, entrambe in zona retrocessione e a caccia di un successo per risalire la china, mentre i due tecnici vogliono evitare l’esonero e scacciare le voci. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Alessandro Nesta ed Eusebio Di Francesco.– Pessina arretrato nella linea dei centrocampisti, tridente offensivo con Mota e Maldini ad agire alle spalle di Djuric. Tornano Turati e Vignato.