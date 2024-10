Dilei.it - Pelle baciata dal sole tutto l’anno: il segreto di Gigi Hadid costa meno di 10 euro

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ildiper unadal? Un blush liquido e illuminante chedi 10e che puoi acquistare anche tu su Amazon. La top model ha una grande passione per il make up e ama condividere le sue tips di bellezza. Fra i prodotti a cui non riesce a rinunciare e che usa in qualsiasi stagione c’è il blush cheusa per realizzare un favoloso trucco sunkissed. Si tratta del blush liquido di Maybelline che lasfrutta mixando varie colorazioni per ottenere un effetto favoloso, guance abbronzate e rimpolpate. Che blush scegliere secondousa tre tonalità del blush liquido Sunkisser di Maybelline. Sulla parte bassa della guancia applica l’Electric Bronze, un color bronzo shimmer e dorato.