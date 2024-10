Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2024: risultati e classifica gara (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. classifica gara GP Australia 2024 MotoGP classifica a 5 giri dal termine 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’13.301 180.4 2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’14.821 180.2 1.5203 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’20.180 179.4 6.8794 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’22.924 179.0 9.623 5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’24.411 178.96 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’17.669 179.8 4.3687 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’29.206 179. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2024: risultati e classifica gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consuetalunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario diGPa 5 giri dal termine 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’13.301 180.4 2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 19’14.821 180.2 1.5203 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’20.180 179.4 6.8794 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’22.924 179.0 9.623 5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’24.411 178.96 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’17.669 179.8 4.3687 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’29.206 179.

