MotoGp Australia 2024 : Marc Marquez trionfa davanti a Martin - Bagnaia terzo. La classifica - Sul circuito di Phillip Island il fuoriclasse spagnolo centra così la sua terza vittoria stagionale dopo Aragon e San Marino, compiendo una rimonta eccezionale. Un successo che sembrava impossibile al via, complice una pellicola adesiva della sua visiera che si era infilata sotto la gomma posteriore e che ha fatto derapare la moto. (Sport.quotidiano.net)

MotoGP| Marquez batte Martin e trionfa in Australia - come cambia ora la classifica - Marquez batte Martin, Bagnaia terzo, come cambia la classifica dopo l’Australia Martin vanta 424 punti, frutto di tre GP vinti (Portogallo, Francia e Indonesia). Pecco è rimasto secondo e vicino a Martin fino al giro 12 quando, per pochissimo, è stato anche primo: la manovra però si è evoluta con Bagnaia che è andato largo a una curva ed è stato poi infilato sia da Martin che da Marquez. (Metropolitanmagazine.it)

MotoGP : classifica piloti aggiornata dopo GP Australia 2024 - . Lo stesso si può dire di Marc Marquez, che si prende la terza posizione ai danni di Enea Bastianini. La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la gara del GP d’Australia 2024, diciassettesimo appuntamento della stagione. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 424 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 404 Marc Marquez (Gresini ... (Sportface.it)