Dailymilan.it - Milan, senza Leao e in dieci: conto l’Udinese è la vittoria di Paulo Fonseca!

(Di domenica 20 ottobre 2024)Rafaele inuomini dal 29esimo: quella che è arrivata controè ladi! Scelte forti, decisioni azzeccate e uno spirito di squadra che è arrivato a tutti i giocatori scesi in campo: come riportato dai maggiori quotidiani sportivi, quella controè ladi. Il tecnico portoghese fin dall’inizio della gara era stato messo sotto la lente d’ingrandimento per l’undici schierato a San Siro. Fuori Rafael, Abraham e anche Tomori. Una sorta di pugno duro quello dell’allenatore ex Lille, che però ha pagato e si è rivelato azzeccato. Sì, perché anche se i 90 minuti di panchina per il numerorossonero sono sembrati una punizione, per il tecnico non c’è stato alcun motivo particolare di non far entrare Rafa.