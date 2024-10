Meteo, condizioni in miglioramento in tutta la regione (Di domenica 20 ottobre 2024) Le previsioni Meteo indicano tempo in miglioramento. Nel corso di oggi domenica 20 e nella giornata di domani lunedì 21 le condizioni sulla regione rimarranno in prevalenza stabili senza precipitazioni.Sussistono condizioni di criticità dovute in particolare al passaggio delle piene. Alla Padovaoggi.it - Meteo, condizioni in miglioramento in tutta la regione Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le previsioniindicano tempo in. Nel corso di oggi domenica 20 e nella giornata di domani lunedì 21 lesullarimarranno in prevalenza stabili senza precipitazioni.Sussistonodi criticità dovute in particolare al passaggio delle piene. Alla

Emanato nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse : allerta in diverse regioni italiane - Tale classificazione indica che ci si aspetta un impatto significativo sulla popolazione e sulle infrastrutture, richiedendo un’adeguata preparazione da parte delle autorità locali e dei cittadini. Allerta arancione e gialla per il maltempo La Protezione Civile ha classificato il rischio di eventi meteorologici estremi a livello arancione per la Calabria meridionale e ionica. (Gaeta.it)

Incidente stradale sull’A24 : schianto a Tagliacozzo in condizioni meteorologiche avverse - Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. La sicurezza stradale rimane una priorità, e il monitoraggio delle comunicazioni da parte della società Strada dei Parchi ha rivelato ulteriori dettagli sulle cause e le conseguenze di questo sinistro, contribuendo alla ricostruzione della dinamica. (Gaeta.it)

Avverse condizioni meteo : rinvio UFFICIALE delle gare di campionato - I violenti acquazzoni abbattutisi in città negli ultimi giorni, ad esempio, hanno portato la Delegazione Provinciale di Mantova a notificare ufficialmente la sospensione delle gare agonistiche. L’ottavo turno del campionato di Serie A comincerà invece tra poche ore, presentando appuntamenti tutt’altro che banali che contribuiranno a delineare il volto di una classifica ancora in costruzione. (Calciomercato.it)