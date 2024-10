.com - McVeigh, recensione RoFF19: anatomia dell’attentatore di Oklahoma City

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi, diretto da Mike Ott con protagonista l’Alfie Allen de Il trono di spade:di una radicalizzazione che guarda il proprio oggetto dalla giusta distanza, ma che non riesce a scavare fino in fondo Come e perché si compie una radicalizzazione? Domanda complessa a cuicerca di rispondere partendo da un fatto di cronaca noto: l’attentato didel 1995, in cui morirono 168 persone tra cui 19 bambini. Il regista Mike Ott dirige Alfie Allen (Jojo Rabbit, Il trono di spade, John Wick) nel ruolodel titolo, un uomo qualunque sottoposto ad un profondo processo di radicalizzazione antigovernativa; il risultato è una lenta discesa nelle ragioni e nelle conseguenze di un odio oscuro e sedimentato che qui viene osservato dalla giusta distanza, ma purtroppo non esplorato fino in fondo.