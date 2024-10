Manna: «Neres e Gilmour giocano meno? Sono avvantaggiato dall’avere un allenatore che tiene tutti sul pezzo» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro l’Empoli. Le parole di Manna Lukaku ha voluto saltare la Nazionale per allenarsi a Napoli. «Non scopriamo oggi Lukaku, sappiamo che è un campione livello umano e professionale, non ha fatto preparazione, è arrivato in ritardo, ha la volontà di determinare ed essere al 100% per il Napoli». Neres e Gilmour Sono calciatori che giocano meno, qual è il lavoro del ds in questi casi?«Sono avvantaggiato dall’avere un grande allenatore che tiene tutti i calciatori sul pezzo, è un lavoro di supporto, siamo convinti della bontà e del valore dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka gocoatori di pessore, la prima da titolare in campionato, aspettava questo momento, ora dipende da lui. Ilnapolista.it - Manna: «Neres e Gilmour giocano meno? Sono avvantaggiato dall’avere un allenatore che tiene tutti sul pezzo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro l’Empoli. Le parole diLukaku ha voluto saltare la Nazionale per allenarsi a Napoli. «Non scopriamo oggi Lukaku, sappiamo che è un campione livello umano e professionale, non ha fatto preparazione, è arrivato in ritardo, ha la volontà di determinare ed essere al 100% per il Napoli».calciatori che, qual è il lavoro del ds in questi casi?«un grandechei calciatori sul, è un lavoro di supporto, siamo convinti della bontà e del valore dei nostri ragazzi,e Lobotka gocoatori di pessore, la prima da titolare in campionato, aspettava questo momento, ora dipende da lui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli nel segno di Lukaku - Neres e McTominay : il mercato da scudetto di Manna - In poco più di un mese è cambiato completamente l`umore a Napoli. Dalla depressione della scorsa stagione si è arrivati all`entusiasmo importante... (Calciomercato.com)

Napoli - solo Neres non basta. Blitz di Manna per Gilmour - Lukaku e McTominay : se ne parla a NM Live - Se dovesse arrivare Lukaku … Se dovesse arrivare Lukaku in questa settimana sarà difficile vederlo subito in campo con il Bologna. Con lo stesso atteggiamento anche contro il Bologna c’è il rischio di una sconfitta, considerando che gli emiliani sono stati la sorpresa della scorsa stagione, sono arrivati in Champions e hanno preso un allenatore, Italiano, che contro il Napoli ha sempre ... (Terzotemponapoli.com)

Calciomercato Napoli - David Neres è già in Italia. Manna su McTominay e Gilmour : “Giocatori forti” - Comincia una settimana decisiva per il mercato del Napoli. Si parte con le visite mediche per David Neres, già sbarcato a Roma in queste ore, che, salvo sorprese mai da escludere, dovrebbe essere il quarto acquisto degli azzurri dopo Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin. Per l'esterno d'attacco... (Today.it)