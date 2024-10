Manchester City record Guardiola | 31 partite consecutive in Premier League senza sconfitte

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Con la vittoria contro il Wolverhampton per 2-1, ilha riscritto il propriodi imbattibilità in, portando la striscia, per la prima volta nella propria storia, a quota 31. Le 23conclusive dello scorso campionato alle quali vanno sommate le 8 di apertura dell’attuale stagione, in cui sono arrivate sei vittorie e due pareggi. In poche parole, Pepnei confini nazionali del massimo campionato inglese è imbattuto da dicembre, quando la sua squadra è stata sconfitta dall’Aston Villa. Poi, 25 vittorie e 6 pareggi. Il precedenteapparteneva allo stessoe fu realizzato tra il 2017 e il 2018. Quella che si concretizza oggi è anche la quarta serie più lunga di sempre di: sembra irraggiungibile quella dell’Arsenal di Wenger con le 49da imbattuta.