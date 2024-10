LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa, 6 in fuga con 3? 40? di vantaggio (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Massimo vantaggio per i 6 fuggitivi che ora hanno un margine di 3? 45? sul gruppo. 14.22 Percorsi 100 chilometri. 14.21 Nei primi 1800 metri la pendenza è sempre superiore al 7%. 14.18 Mancano 5 chilometri all’inizio della prima ascesa della Salita della Rosina (2.6 chilometri al 5.9% di pendenza media). 14.15 Questi i sei corridori che compongono il gruppo di testa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 14.12 Aumenta il vantaggio dei fuggitivi che ora hanno 3? 30? di margine sul gruppo. 14.09 Superato lo sprint intermedio di Nove. Si entra nel vivo della corsa. 14.06 Il vantaggio dei 6 fuggitivi si aggira intorno ai 3 minuti. 14. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa, 6 in fuga con 3? 40? di vantaggio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Massimoper i 6 fuggitivi che ora hanno un margine di 3? 45? sul gruppo. 14.22 Percorsi 100 chilometri. 14.21 Nei primi 1800 metri la pendenza è sempre superiore al 7%. 14.18 Mancano 5 chilometri all’inizioprima ascesaSalitaRosina (2.6 chilometri al 5.9% di pendenza media). 14.15 Questi i sei corridori che compongono il gruppo di testa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 14.12 Aumenta ildei fuggitivi che ora hanno 3? 30? di margine sul gruppo. 14.09 Superato lo sprint intermedio di Nove. Sinel. 14.06 Ildei 6 fuggitivi si aggira intorno ai 3 minuti. 14.

