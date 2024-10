LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin parte a fionda, 3° Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 giri al termine. Martin è una sentenza. 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia. parte malissimo Marquez, che è settimo. SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP d’Australia di MotoGP. 5.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Vedremo se, come al solito, Martin sarà implacabile in partenza e proverà la fuga immediata. 5.00 Giro di ricognizione. 4.59 Assente Pedro Acosta dopo la brutta caduta di ieri e il dolore alla spalla. 4.57 Saranno 27 i giri da percorrere. A Phillip Island la gestione della gomma è ancora più importante che su altre piste. 4.55 La griglia di partenza: 1. Jorge Martin (Ducati) 2. Marc Marquez (Ducati) 3. Maverick Vinales (Aprilia)4. Marco Bezzecchi (Ducati)5. Francesco Bagnaia (Ducati) 6. Raul Fernandez (Aprilia)7. Franco Morbidelli (Ducati) 8. Alex Marquez (Ducati) 9. Alex Rins (Yamaha)10. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin parte a fionda, 3° Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-27 giri al termine.è una sentenza. 2° Bezzecchi, 3°malissimo Marquez, che è settimo. SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP d’di. 5.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia dinza. Vedremo se, come al solito,sarà implacabile innza e proverà la fuga immediata. 5.00 Giro di ricognizione. 4.59 Assente Pedro Acosta dopo la brutta caduta di ieri e il dolore alla spalla. 4.57 Saranno 27 i giri da percorrere. A Phillip Island la gestione della gomma è ancora più importante che su altre piste. 4.55 La griglia dinza: 1. Jorge(Ducati) 2. Marc Marquez (Ducati) 3. Maverick Vinales (Aprilia)4. Marco Bezzecchi (Ducati)5. Francesco(Ducati) 6. Raul Fernandez (Aprilia)7. Franco Morbidelli (Ducati) 8. Alex Marquez (Ducati) 9. Alex Rins (Yamaha)10.

