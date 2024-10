LIVE Milano-Novara 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 21-25, le Zanzare si aggiudicano il primo parziale! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Muro ad uno di Danesi su Aleksic. 3-1 Sylla passa in mezzo al campo in contro tempo. 2-1 primo tempo imprendibile di Squarcini. 2-0 La parallela di Alsmeier esce di pochi centimetri. 1-0 Si riparte con un muro di Sylla su Tolok. 16:34 primo set estremamente positivo di Novara, capace di attaccare con un 43% di efficienza di squadra. Milano ha dovuto fare i conti con 11 errori gratuiti pesantissimi. 21-25 Bosio vince un contrasto a rete con Danesi, il primo set è di Novara. 21-24 Bernardi chiama un altro challenge e lo perde nuovamente, non c’è invasione per Milano. 20-24 primo tempo di Squarcini. 20-23 Parallela imprendibile di Sylla. 19-23 Errore al servizio di Konstantinidou. 19-22 Tolok sbaglia tutto da seconda linea, Milano nuovamente a-3. 18-22 Tolok questa volta pesta la linea dei nove metri. Oasport.it - LIVE Milano-Novara 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 21-25, le Zanzare si aggiudicano il primo parziale! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Muro ad uno di Danesi su Aleksic. 3-1 Sylla passa in mezzo al campo in contro tempo. 2-1tempo imprendibile di Squarcini. 2-0 La parallela di Alsmeier esce di pochi centimetri. 1-0 Si riparte con un muro di Sylla su Tolok. 16:34set estremamente positivo di, capace di attaccare con un 43% di efficienza di squadra.ha dovuto fare i conti con 11 errori gratuiti pesantissimi. 21-25 Bosio vince un contrasto a rete con Danesi, ilset è di. 21-24 Bernardi chiama un altro challenge e lo perde nuovamente, non c’è invasione per. 20-24tempo di Squarcini. 20-23 Parallela imprendibile di Sylla. 19-23 Errore al servizio di Konstantinidou. 19-22 Tolok sbaglia tutto da seconda linea,nuovamente a-3. 18-22 Tolok questa volta pesta la linea dei nove metri.

