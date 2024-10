LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Sainz e Leclerc tentano il colpo, Norris in pole a Austin (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP USA in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo. La Ferrari inizierà la propria avventura dalla seconda fila. Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. E così a partire dalla p.1 sarà la McLaren di Lando Norris, che ha sorpreso un Max Verstappen (Red Bull) lanciatissimo verso la pole. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Sainz e Leclerc tentano il colpo, Norris in pole a Austin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP USA in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buona sera e bentrovati alladel GP degli USA, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo. La Ferrari inizierà la propria avventura dalla seconda fila. Carlose Charlessi sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. E così a partire dalla p.1 sarà la McLaren di Lando, che ha sorpreso un Max Verstappen (Red Bull) lanciatissimo verso la

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez vince il duello con Martin - Bagnaia a -20 - 680 da Martin, il problema è Marquez alle sue spalle che è incollato. 00 nostrane (27 giri). Bezzecchi +2. 40 Buonanotte amici di OA Sport. 48 Entrambi sembra stiano girando con la soft al posteriore: tutti e due con ottimo ritmo. -14 Bagnaia ora sembra faticare nel tenere il passo dei due spagnoli. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin-Marquez per la vittoria - 3° Bagnaia - 8 su Bagnaia e 1. Takaaki Nakagami (Honda) 22. Marquez 1’27. Si comincia con il warm-up alle 00. Franco Morbidelli (Ducati) 141 9. 102 19 42 A. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4. 276 6 49 F. 981 15 37 A. Morbidelli +0. -17 Bagnaia si riporta a 0. 00 Giro di ricognizione. Lo spagnolo Jorge Martin si è imposto in sella alla Ducati Pramac nella gara del sabato, valorizzando al meglio il via dalla ... (Oasport.it)

LIVE Monza-Milano - Superlega volley in DIRETTA : il derby lombardo promette scintille - All’Opiquad Arena alle 19. All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19. (Oasport.it)