Sport.quotidiano.net - Lecce-Fiorentina, le pagelle: super Cataldi, Adli ci mette un po’ ad emergere

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Ecco leviola di. De Gea 6,5 - Giornata quasi in pantofole per il portierone viola che deve solo gestire la retroguardia senza quasi mai correre rischi. Mezzo punto in più perché è pronto sull’unico tiro nello specchio deisi. Quando sei spettatore la tensione può calare: lui è diverso Dodo 7 - Solita consueta dose di spinta offensiva per il brasiliano che è quello più intraprendente. Alimenta senza sosta la manovra, come di consueto. Insomma il suo contributo non manca mai. Punto fermo dellacostruita da Palladino. Comuzzo 6,5 - Ingaggia un duello muscoli e tecnica contro Krstovic, l'uomo più pericoloso del. Sta crescendo anche di personalità il ragazzo della Cantera viola che piano piano si sta guadagnando la fiducia di tutti.