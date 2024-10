La truffa del carabiniere: la vergogna a Reggio Calabria, come fregano l'anziano (Di domenica 20 ottobre 2024) Stamattina i Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno inferto un duro colpo a una banda criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. L'operazione, denominata 'Game Over', ha portato all'arresto di 3 persone. Si tratta di un uomo di 40 anni e i suoi 2 figli 20enni, tutti residenti nel casertano. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra Genova e Castel Volturno. Liberoquotidiano.it - La truffa del carabiniere: la vergogna a Reggio Calabria, come fregano l'anziano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Stamattina i Carabinieri del comando provinciale dihanno inferto un duro colpo a una banda criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. L'operazione, denominata 'Game Over', ha portato all'arresto di 3 persone. Si tratta di un uomo di 40 anni e i suoi 2 figli 20enni, tutti residenti nel casertano. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra Genova e Castel Volturno.

Reggio Calabria - truffe ad anziani con tecnica "falso carabiniere" : tre arresti - La banda in particolare, prendeva di mira persone anziane attraverso la cosiddetta "truffa del Carabiniere". Il primo contatto con una telefonata Il piano prevedeva una telefonata, in cui un falso carabiniere o avvocato comunicava alla vittima una falsa emergenza, sostenendo che un loro familiare fosse stato coinvolto in un grave incidente stradale e fosse in stato di fermo. (Tg24.sky.it)

