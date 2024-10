Juve Stabia-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Cremonese, match dello stadio Romeo Menti valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa guidati da Guido Pagliuca arrivano dalle due vittorie consecutive ottenute contro Pisa e Sampdoria e vogliono continuare a sognare in grande, provando a puntare alle primissime posizioni della graduatora. Juve Stabia-Cremonese, come seguire il match La compagine grigiorossa, visti i deludenti risultati, ha deciso di affidare la panchina ad Eugenio Corini, che vorrà sicuramente partire con il piede giusto in questa sua nuova esperienza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Menti valevole per la nona giornata del campionato italiano di. I padroni di casa guidati da Guido Pagliuca arrivano dalle due vittorie consecutive ottenute contro Pisa e Sampdoria e vogliono continuare a sognare in grande, provando a puntare alle primissime posizioni della graduatora., come seguire il match La compagine grigiorossa, visti i deludenti risultati, ha deciso di affidare la panchina ad Eugenio Corini, che vorrà sicuramente partire con il piede giusto in questa sua nuova esperienza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

