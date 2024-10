Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 la Lazio nell’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l’autorete di Gila all’85’. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l’espulsione di Romagnoli al 24?. In classifica i bianconeri allenati da Motta agganciano il Napoli a quota 16 in prima posizione, mentre i capitolini restano fermi al 5° posto con 13 punti insieme all’Udinese. Inizio di partita molto combattuto con le due squadre molto attente in difesa. Al 7? bella giocata di Thuram sull’out di sinistra, scappa via all’avversario ed entra in area dal lato corto, decisivo il recupero in angolo di Gila per intercettare il tentativo di assist del francese. .com - Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lantus batte 1-0 lanell’anticipo del sabato sera dell’ottava giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l’autorete diall’85’. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l’espulsione di Romagnoli al 24?. In classifica iallenati da Motta agganciano il Napoli a quota 16 in prima posizione, mentre i capitolini restano fermi al 5° posto con 13 punti insieme all’Udinese. Inizio di partita molto combattuto con le due squadre molto attente in difesa. Al 7? bella giocata di Thuram sull’out di sinistra, scappa via all’avversario ed entra in area dal lato corto, decisivo il recupero in angolo diper intercettare il tentativo di assist del francese.

