Inganno le scene della serie tv più vista su Netflix girate anche in Costa d' Amalfi

È made in Campania la serie tv in lingua non inglese più vista al mondo su Netflix. Si tratta di "Inganno", prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, diretta da Pappi Corsicato, con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. La storia di un'appassionante relazione tra ombre e segreti

Avetrana - la recensione : quattro punti di vista per una serie che punta all'oggettività dei fatti - Del resto, siamo così assuefatti dalla cronaca nera che sembra impossibile adattare e mostrare la verità in un film o in una serie. No, qui non è Hollywood: un messaggio chiaro, nonché profondamente umano. Quando si racconta una storia vera che si intreccia con il true crime la strada da percorrere è sempre molto delicata. (Movieplayer.it)

“Insieme in una serie così sexy…”. Intervista a Tom Ellis e Meaghan Oppenheimer - coppia (anche) nella vita - La storia controversa del professore (interpretato da Ellis) e della studentessa Bree (Cat Missal) aggiunge un livello di complessità alla serie, ma per la coppia si tratta semplicemente di storytelling puro e appassionante. (Continua a leggere dopo la foto) Tell Me Lies 2 in streaming: quando e dove Ancora non è stata ufficializzata la data di uscita della seconda stagione in streaming ... (Urbanpost.it)

Serie B - la Sampdoria continua a lavorare in vista del match contro il Cesena : il report dell’allenamento - Vi riportiamo nel dettaglio il report odierno: […]. Il tecnico Andrea Sottil ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana. Serie B, la Sampdoria continua a lavorare in vista della gara contro il Cesena: il report dell’allenamento diretto da Andrea Sottil La Sampdoria si sta preparando in vista della gara contro il Cesena, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. (Calcionews24.com)