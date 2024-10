I murazzi del po riaprono al pubblico: ripristinate le attività dopo l’emergenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La riapertura dei murazzi del Po segna un importante passo verso la normalità per la città di Torino, dopo un periodo di inquietudine a causa della recente piena del fiume. A partire da questa mattina, la storica area ribattezzata murazzi è di nuovo accessibile sia ai pedoni che ai veicoli. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comune di Torino, che aveva disposto la chiusura dell’intera area a scopo precauzionale dal venerdì sera, quando il livello delle acque aveva raggiunto valori preoccupanti. Piena del po: il monitoraggio della situazione Le intense precipitazioni degli ultimi giorni avevano costretto le autorità a monitorare attentamente la situazione del fiume Po. Gaeta.it - I murazzi del po riaprono al pubblico: ripristinate le attività dopo l’emergenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La riapertura deidel Po segna un importante passo verso la normalità per la città di Torino,un periodo di inquietudine a causa della recente piena del fiume. A partire da questa mattina, la storica area ribattezzataè di nuovo accessibile sia ai pedoni che ai veicoli. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comune di Torino, che aveva disposto la chiusura dell’intera area a scopo precauzionale dal venerdì sera, quando il livello delle acque aveva raggiunto valori preoccupanti. Piena del po: il monitoraggio della situazione Le intense precipitazioni degli ultimi giorni avevano costretto le autorità a monitorare attentamente la situazione del fiume Po.

