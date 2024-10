"Esistono decine di documenti sul progetto della base militare, gli enti locali dicano cosa sanno" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Finalmente è arrivata una prima risposta da parte del Ministero della Infrastrutture e Trasporti alla richiesta di accesso agli atti fatta dai nostri gruppi consiliari per avere i documenti inerenti il progetto della nuova base militare, destinata ai reparti speciali dei Carabinieri, che il Pisatoday.it - "Esistono decine di documenti sul progetto della base militare, gli enti locali dicano cosa sanno" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Finalmente è arrivata una prima risposta da parte del MinisteroInfrastrutture e Trasporti alla richiesta di accesso agli atti fatta dai nostri gruppi consiliari per avere iinerilnuova, destinata ai reparti speciali dei Carabinieri, che il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Portafoglio dell’identità digitale: guida ai documenti su IO (IT-Wallet) - Documenti su IO: l'introduzione al portafoglio digitaleIl lancio ufficiale di IT-Wallet si avvicina, con la data cruciale del 23 ottobre che segna l'i ... (assodigitale.it)

Al via l’Assemblea mondiale gentilezza, presentati tre documenti, “Da inserire nei 17 obiettivi Onu” - Dal 17 al 20 ottobre Palermo ospita per la prima volta l'assemblea mondiale della gentilezza, un evento di grande rilevanza che riunisce esperti, politici e attivisti da tutto il mondo per discutere c ... (blogsicilia.it)

Bper, al via ‘Oltre il Rosa’: webinar contro la violenza economica e per l’empowerment femminile - A partire dal 22 ottobre Bper, in collaborazione con l’economista Azzurra Rinaldi ed Equonomics, avvierà il webinar ‘Oltre il Rosa – Economia e autonomia secondo Azzurra Rinaldi’, dieci incontri onlin ... (padovanews.it)