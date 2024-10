Endless Love: anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le nuove puntate di Endless Love promettono emozioni e intrighi, continuando a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Dal 21 al 27 ottobre 2024, la serie turca Endless Love vedrà i suoi protagonisti affrontare momenti cruciali nelle loro vite, con colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Ecco un’anteprima degli eventi più rilevanti della settimana. Endless Love: le anticipazioni delle puntate dal 21 al 27 ottobre 2024, foto Screenshot – VelvetMagKemal “rapisce” Deniz: svolta in attesa nelle puntate di Endless Love Uno dei momenti più tesi di questa settimana sarà quando Kemal deciderà di prendere una decisione drastica: rapire sua figlia Deniz per allontanarla dall’influenza di Emir, l’arcinemico che non ha mai smesso di tormentarlo. Velvetmag.it - Endless Love: anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le nuove puntate dipromettono emozioni e intrighi, continuando a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Dal 21 al 27, la serie turca vedrà i suoi protagonisti affrontare momenti cruciali nelle loro vite, con colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. Ecco un’anteprima degli eventi più rilevanti della settimana.: ledelle puntate dal 21 al 27, foto Screenshot – VelvetMagKemal “rapisce” Deniz: svolta in attesa nelle puntate diÂUno dei momenti più tesi di questa settimana sarà quando Kemal deciderà di prendere una decisione drastica: rapire sua figlia Deniz per allontanarla dall’influenza di Emir, l’arcinemico che non ha mai smesso di tormentarlo.

