Al termine della partita persa 1-0 contro il Napoli, l'attaccante dell'Empoli, Jacopo Fazzini, ha dichiarato in conferenza stampa che è Mancata cattiveria sotto porta, nonostante la squadra abbia disputato una buona gara. Ha espresso dispiacere per la sconfitta, ma ha sottolineato la necessità di pensare positivamente alla prossima partita. L'attaccante ha evidenziato l'unità del gruppo e l'impegno dei compagni, ma ha anche riconosciuto che è necessario migliorare nel gioco con la palla e nella fase offensiva. Fazzini: cattiveria sotto porta Fazzini sottolinea la mancanza di cattiveria sotto porta, un aspetto cruciale nel calcio, dove la capacità di concretizzare le occasioni è spesso decisiva. Questo commento suggerisce che l'Empoli ha avuto opportunità di segnare, ma non è riuscito a sfruttarle adeguatamente.

