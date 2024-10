Daniela Zuccoli, chi era la moglie di Mike Bongiorno e chi sono i figli (Di domenica 20 ottobre 2024) Daniela Zuccoli dal matrimonio con Mike Bongiorno sono arrivati i tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo nati nel 1972, 1976 e 1989. Lo stesso anno che si celebra il matrimonio tra la Zuccoli e Bongiorno arriva il primogenito Michele: classe 1972 ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo divenendo un produttore televisivo nella casa di produzione fondata dai genitori. Michele ha contribuito alla realizzazione di film celebri come “Lungo la blu line,” “Le sorelle diabolike,” e “Febbre Rossa.” Oltre al suo lavoro nell’industria cinematografica, Michele è anche impegnato nella sua vita familiare, essendo sposato e padre di una figlia. Metropolitanmagazine.it - Daniela Zuccoli, chi era la moglie di Mike Bongiorno e chi sono i figli Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)dal matrimonio conarrivati i tre: Michele, Nicolò e Leonardo nati nel 1972, 1976 e 1989. Lo stesso anno che si celebra il matrimonio tra laarriva il primogenito Michele: classe 1972 ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo divenendo un produttore televisivo nella casa di produzione fondata dai genitori. Michele ha contribuito alla realizzazione di film celebri come “Lungo la blu line,” “Le sorelle diabolike,” e “Febbre Rossa.” Oltre al suo lavoro nell’industria cinematografica, Michele è anche impegnato nella sua vita familiare, essendo sposato e padre di unaa.

Daniela Zuccoli insieme al figlio Leonardo Bongiorno per Mike - il cast di Avetrana-Qui non è Hollywood e la pioggia del terzo red carpet della Festa del cinema di Roma - Il cast della miniserie Mike accompagnato dalla famiglia dell'iconico presentatore, poi il regista Pippo Mezzapesa con i protagonisti di Avetrana-Qui non è Hollywood bagnati, sul finale, dalla pioggia. (Vanityfair.it)

In arrivo la serie tv su Mike Bongiorno - Daniela Zuccoli : “Ho pianto guardandola - così non lo avete mai visto” - “Ogni volta che ho visto un pezzo di questa serie ho pianto, è bellissima”, ha dichiarato all’Adnkronos Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno. Vedendolo truccato, da lontano, sembrava proprio lui. “Non ero presente – ha spiegato la vedova di Mike Bongiorno – nei giorni in cui hanno girato le sue scene e sicuramente sarà bello incontrarla in questi giorni. (Dailyshowmagazine.com)

In arrivo la serie tv su Mike Bongiorno - Daniela Zuccoli : “Ho pianto guardandola - così non lo avete mai visto” - (Adnkronos) – Alla Festa del cinema di Roma un grande omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario della sua nascita: alla kermesse viene presentata 'Mike', miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito che racconta la gioventù del presentatore e la sua carriera in Rai. "Ogni volta che ho visto un pezzo di questa […] The post In arrivo la serie tv su Mike Bongiorno, Daniela ... (Lidentita.it)