Cerruti, tre generazioni di "abiti da uomo" in via Cola di Rienzo dal 1948 (Di domenica 20 ottobre 2024) "Una boutique senza tempo", si definisce così, sul sito ufficiale, Cerruti, storico negozio in via Cola di Rienzo dal 1948. Tre generazioni di Cerruti che si sono susseguite negli anni proseguendo una storia fatta di tradizione, qualità e rispetto. E' quanto hanno raccontato a RomaToday mamma Romatoday.it - Cerruti, tre generazioni di "abiti da uomo" in via Cola di Rienzo dal 1948 Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Una boutique senza tempo", si definisce così, sul sito ufficiale,, storico negozio in viadidal. Trediche si sono susseguite negli anni proseguendo una storia fatta di tradizione, qualità e rispetto. E' quanto hanno raccontato a RomaToday mamma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerruti, tre generazioni di "abiti da uomo" in via Cola di Rienzo dal 1948 - Una tradizione fatta di qualità, raffinatezza e rispetto. Oggi sono Dania, Ilaria e Massimo a portare avanti una storia di famiglia iniziata dal nonno Marcello e portata avanti per anni con successo d ... (romatoday.it)

L’universo degli Squallor: a trent’anni dall’ultimo album una mostra al Teatro Instabile di Napoli - Come un’avanguardia artistica, al pari del surrealismo o del futurismo, che rompe i muri convenzionali per aprire nuove strade: gli Squallor, dopo 30 anni, sono resistiti al tempo. Divenuti un Classic ... (videonola.tv)

Napoli, la città omaggia gli Squallor: al T.I.N. la mostra di scultura «Fango» - Chissà come l’avrebbero presa, gli Squallor, una mostra tutta per loro. Chissà come avrebbero reagito all’affetto che la città conserva e gli tributa ancora. E ... (ilmattino.it)