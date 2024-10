Agi.it - Cerca funghi in Trentino e viene aggredito da un orso

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Un custode forestale è statoda unsabato pomeriggio nei boschi di Bleggio Superiore in. L'uomo aveva intrapreso una passeggiata alla ridiquando è statoalle spalle. Il plantigrado ha colpito più volte l'uomo ferendolo con le zampe a schiena e braccia. Rientrato in paese a piedi, l'uomo ha lanciato l'allarme. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, i reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all'identificazione dell'al fine di procedere alla rimozione come previsto dal piano Pacobace. Dopo l'incidente la storia si ripete con una nuova crociata delle associazioni animaliste contro la Provincia.