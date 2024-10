Calcio Femminile: la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus, bene il Como (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A Femminile ha mandato in archivio la settima giornata della sua stagione 2024-2025, con tre partite che hanno offerto responsi importanti in tutte le zone della classifica. Calcio Femminile, la Fiorentina vince in Serie A. Pari fra Sampdoria e Napoli Nell’attesissimo Inter-Juventus delle ore 12.00, all’Arena Civica di Milano finisce 0-0: non tante emozioni, anzi. Leggermente meglio le bianconere, ma alla fine un punto che soddisfa entrambe le formazioni e che consente alle piemontesi di mantenere la vetta della classifica. Oasport.it - Calcio Femminile: la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus, bene il Como Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo gli anticipi di ieri, laha mandato in archivio la settima giornata della sua stagione 2024-2025, con tre partite che hanno offerto responsi importanti in tutte le zone della classifica., la Fiorentina vince inA.fra Sampdoria e Napoli Nell’attesissimodelle ore 12.00, all’Arena Civica di Milano finisce 0-0: non tante emozioni, anzi. Leggermente meglio le bianconere, ma alla fine un punto che soddisfa entrambe le formazioni e che consente alle piemontesi di mantenere la vetta della classifica.

Volley femminile - Milano senza Egonu perde contro Novara : Conegliano in testa alla Serie A1. Antropova show - Prova galattica di Tatiana Tolok (30 punti), maiuscole anche Federica Squarcini (16), Lina Alsmeier (18) e Mayu Ishikawa (10). Le piemontesi hanno infilato il secondo successo di fila e si sono inserite in quinta posizione. RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI Smi Roma Volley vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (23-25; 17-25; 25-23; 20-25) Numia Vero Volley Milano vs Igor Gorgonzola Novara ... (Oasport.it)

Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : tutti i risultati e la classifica - A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE A1 FEMMINILE 2024/2025: LA CLASSIFICA Punti totali, partite vinte, partite perse Prosecco Doc Imoco Conegliano 12 pt (4V-0P) Numia Vero Volley Milano 10 pt (3V-1P) Savino Del Bene Scandicci 9 pt (3V-0P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 7 pt (3V-1P) Bergamo 6 pt (2V-0P) Igor Gorgonzola Novara ... (Sportface.it)

Volley - Serie A1 Femminile 2024/2025 : Novara sbanca Milano nel big match - Conegliano vince a Roma - Le zanzare di Lorenzo Bernardi infliggono la prima sconfitta del campionato a Milano, che paga soprattutto i tantissimi errori al servizio. RIVIVI IL LIVE DI MILANO-NOVARA RIVIVI IL LIVE DI ROMA-CONEGLIANO Conegliano vince 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-20) faticando non poco sul campo di una strepitosa Roma. (Sportface.it)