Booker T | Farò il possibile per portare Zilla Fatu in WWE

(Di domenica 20 ottobre 2024) La WWE ha invitato molti membri della Bloodline nel roster, ma ci sono altri membri della famiglia che vorrebbero avere la possibilità di lottare sul ring della compagnia di Stamford.T ha posato gli occhi sue, dopo aver lavorato con lui, promette di sostenere l’arrivo diT ha anche parlato didurante il suo podcast “Hall of Fame”. Il due volte WWE Hall of Famer ha discusso del potenziale e della crescita del giovane wrestler.ha anche riconosciuto che il percorso dinon è stato privo di difficoltà, ma ha espresso la sua forte convinzione nel futuro di: “è uno dei miei studenti. Ha iniziato con Reality of Wrestling più di un anno fa. Ovviamente, io e lui abbiamo avuto delle divergenze. È andato via ed è tornato. Una cosa di questo business è che devi crescere.