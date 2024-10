Beautiful, trame dal 21/10 al 26/10: Brooke e Taylor ai ferri corti (Di domenica 20 ottobre 2024) Brooke e Taylor litigheranno ferocemente nel corso della prossima settimana di programmazione. Intanto, le trame Beautiful dal 21 al 26 ottobre 2024 svelano che Carter e Katie commenteranno la trasferta a Roma per “Hope for The Future” e la Logan si augurerà che parta anche Brooke, affinché si riconcili con Ridge. Quest'ultimo, invece, dirà alla sua ex moglie che sente la sua mancanza, ma vuole rispettare il patto di amicizia che lei ha fatto con Taylor. Dal canto suo, anche Brooke dirà allo stilista di sentire moltissimo la sua mancanza e gli dirà che la sua amicizia con la Hayes è in crisi a causa dei loro figli, ma spera di poter risolvere le cose. Poco dopo, Taylor andrà a trovare Ridge alla Forrester e verrà a sapere che Deacon ha chiesto a Brooke di raggiungerlo a “Il Giardino”. Tvpertutti.it - Beautiful, trame dal 21/10 al 26/10: Brooke e Taylor ai ferri corti Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 20 ottobre 2024)litigheranno ferocemente nel corso della prossima settimana di programmazione. Intanto, ledal 21 al 26 ottobre 2024 svelano che Carter e Katie commenteranno la trasferta a Roma per “Hope for The Future” e la Logan si augurerà che parta anche, affinché si riconcili con Ridge. Quest'ultimo, invece, dirà alla sua ex moglie che sente la sua mancanza, ma vuole rispettare il patto di amicizia che lei ha fatto con. Dal canto suo, anchedirà allo stilista di sentire moltissimo la sua mancanza e gli dirà che la sua amicizia con la Hayes è in crisi a causa dei loro figli, ma spera di poter risolvere le cose. Poco dopo,andrà a trovare Ridge alla Forrester e verrà a sapere che Deacon ha chiesto adi raggiungerlo a “Il Giardino”.

