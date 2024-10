Basket, vittorie sofferte per Brescia e Milano in Serie A. Venezia espugna Pistoia, rinvio per la Virtus Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) Tre sono le partite disputate quest’oggi per la quarta giornata della Serie A di Basket 2024 concluse da pochi minuti, con Virtus Bologna-Tortona rinviata a causa dell’emergenza meteo in Emilia-Romagna ed i due posticipi Treviso-Trento e Trieste-Reggio Emilia che completeranno il turno odierno: andiamo a fare un breve recap. GERMANI Brescia-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 94-87 La Germani Brescia soffre nell’ultimo quarto ma riesce a piegare la resistenza della Dinamo Sassari vincendo per 94-87 rialzando subito la testa dopo il ko in volata contro l’Olimpia Milano di sette giorni fa. Buon avvio dei lombardi (10-4), con il Banco di Sardegna che prende le misure e mette la freccia (14-15). La Germani prova a reagire, ma Sassari rimane avanti di quattro lunghezze alla prima sirena (17-21). Oasport.it - Basket, vittorie sofferte per Brescia e Milano in Serie A. Venezia espugna Pistoia, rinvio per la Virtus Bologna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tre sono le partite disputate quest’oggi per la quarta giornata dellaA di2024 concluse da pochi minuti, con-Tortona rinviata a causa dell’emergenza meteo in Emilia-Romagna ed i due posticipi Treviso-Trento e Trieste-Reggio Emilia che completeranno il turno odierno: andiamo a fare un breve recap. GERMANI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 94-87 La Germanisoffre nell’ultimo quarto ma riesce a piegare la resistenza della Dinamo Sassari vincendo per 94-87 rialzando subito la testa dopo il ko in volata contro l’Olimpiadi sette giorni fa. Buon avvio dei lombardi (10-4), con il Banco di Sardegna che prende le misure e mette la freccia (14-15). La Germani prova a reagire, ma Sassari rimane avanti di quattro lunghezze alla prima sirena (17-21).

Highlights Brescia-Sassari 94-87 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - . Terza vittoria in stagione per gli uomini di coach Poeta, che dopo un primo tempo equilibrato prendono il largo nel tratto centrale di partita, presentandosi agli ultimi dieci minuti sul +22. E proprio nell’ultimo quarto, la formazione sarda risponde con un parziale da 22-37 che spaventa la Germani ma non basta: termina 94-87. (Sportface.it)

LIVE – Scafati-Olimpia Milano 73-81 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 65-75 35? – Canestro incredibile a una mano di Cinciarini, con gli arbitri che fischiano fallo di Bolmaro. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SCAFATI-OLIMPIA MILANO 73-81__________________________________________ 39? – Palla rubata da Cinciarini, ma ... (Sportface.it)

LIVE – Scafati-Olimpia Milano 65-75 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 54-59 28? – Tecnico di Gray, Brooks segna il libero e Ricci segna altri due punti nel possesso successivo. 5-4 1? – Subito due punti di Mirotic, poi Cinciarini sbaglia la tripla. Time out Scafati. 42-43 21? – Canestro di Gray, che poi commette fallo sul tiro da tre di Brooks: 3/3. Parziale di 15-1 in questo parziale. (Sportface.it)