Basket, un ottimo GMV schiaccia in casa il forte Valdera in Divisione Regionale 2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Pisa, 20 ottobre 2024 – Esordio convincente in casa per il GMV, nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2: contro l’esperto e quotato Valdera, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno sempre condotto il match, con un vantaggio che ha superato i venti punti, per attestarsi sui dodici conclusivi. Badalassi e compagni mantengono così l’imbattibilità nel torneo. LA CRONACA – La partita è in realtà iniziata in equilibrio, con un ritmo sostenuto da ambo le parti: una buona difesa, qualche tiro fortunato e in più alcuni errori avversari, lasciano ai biancoverdi un vantaggio di cinque lunghezze alla fine del primo quarto (18-13). Sport.quotidiano.net - Basket, un ottimo GMV schiaccia in casa il forte Valdera in Divisione Regionale 2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Pisa, 20 ottobre 2024 – Esordio convincente inper il GMV, nella seconda giornata del campionato di2: contro l’esperto e quotato, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno sempre condotto il match, con un vantaggio che ha superato i venti punti, per attestarsi sui dodici conclusivi. Badalassi e compagni mantengono così l’imbattibilità nel torneo. LA CRONACA – La partita è in realtà iniziata in equilibrio, con un ritmo sostenuto da ambo le parti: una buona difesa, qualche tiro fortunato e in più alcuni errori avversari, lasciano ai biancoverdi un vantaggio di cinque lunghezze alla fine del primo quarto (18-13).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Bologna, è allerta: non uscite in strada. Condizioni meteo critiche, rallentamenti ai treni - Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna tra ... (ilmessaggero.it)

Maltempo: Italia sotto la pioggia, esondazioni e strade come fiumi - Forti temporali in Sicilia, esonda il fiume Salso a Licata. Frane in Liguria. A Bologna oltre 80 millimetri di pioggia in circa quattro ore, allagata buona parte della città e del territorio circostan ... (ansa.it)

Meteo, esonda il Salso a LIcata: gente in fuga. Chiusi tratti dell'A14 per pioggia - Ancora maltempo sull'Italia. Così come ieri, anche oggi - sabato 19 ottobre - piogge e temporali caratterizzeranno la giornata, con allerte meteo in sette regioni per rischio idraulico ... (ilmessaggero.it)