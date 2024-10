Ballando con le Stelle 2024, quarta puntata: exploit Anna Lou Castoldi, fuori i Cugini di Campagna (Di domenica 20 ottobre 2024) I Cugini di Campagna sono i primi eliminati di questa 19° edizione di Ballando con le Stelle. Sonia Bruganelli salva due volte per un soffio. Dopo aver perso lo spareggio contro Alan Friedman l’opinionista è rientrata in gara grazie alla Wild Card di Sara di Vaira (perchè “c’è chi balla peggio“). Così ha avuto inizio, dopo il momento Ballando con te, la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024. La Bruganelli, poi, è arrivata nuovamente al ballottaggio di fine puntata, riuscendo stavolta a vincere. La gara Dopo il primo ballottaggio, aprono la gara Furkan Palali ed Erica Martinelli con un charleston. Scroscianti applausi da Rossella Erra, confermati da Ivan Zazzaroni che esclama: “E’ uscito un Furkan incredibile, sei stato veramente bravo“. Seguito a ruota da Fabio Canino che sentenzia: “La chiave giusta è l’ironia“. Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, quarta puntata: exploit Anna Lou Castoldi, fuori i Cugini di Campagna Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Idisono i primi eliminati di questa 19° edizione dicon le. Sonia Bruganelli salva due volte per un soffio. Dopo aver perso lo spareggio contro Alan Friedman l’opinionista è rientrata in gara grazie alla Wild Card di Sara di Vaira (perchè “c’è chi balla peggio“). Così ha avuto inizio, dopo il momentocon te, ladicon le. La Bruganelli, poi, è arrivata nuovamente al ballottaggio di fine, riuscendo stavolta a vincere. La gara Dopo il primo ballottaggio, aprono la gara Furkan Palali ed Erica Martinelli con un charleston. Scroscianti applausi da Rossella Erra, confermati da Ivan Zazzaroni che esclama: “E’ uscito un Furkan incredibile, sei stato veramente bravo“. Seguito a ruota da Fabio Canino che sentenzia: “La chiave giusta è l’ironia“.

